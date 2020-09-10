شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تطرح كليب أغنيتها "قط وفار" عبر يوتيوب..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة سميرة سعيد، أجدد أعمالها الغنائية "قط وفار"، والتى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسي، عبر قناتها بموقع يوتيوب.

من جانب آخر، بدأت النجمة سميرة سعيد، حفلها الغنائى الذي يبث على طريقة "الأون لاين" من خلال تطبيق تيك توك، بأغنية "هوا هوا"، وظهرت الديفا بإطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة.



سميرة سعيد عبر تويتر

وكان كشف النابلسى أن فكرة الأغنية تم الاستقرار عليها منذ قرابة سنة ونصف، بعد جلسة عمل جمعته مع الديفا لاستعراض عدة أعمال غنائية مقترحة وقع من بينها اختيار سميرة على "قط وفار"، ومن ثم بدأ نابلسى العمل على تسجيلها وتوزيعها منذ سبعة أشهر، موضحاً أن لون الأغنية الموسيقى يمتاز بالطاقة ويمزج بين الريجاتون و الـ K-pop مع الفيوجن بوب، والعمل من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد.

Advertisements



سميرة سعيد خلال ظهورها فى كليب قط وفار

ومن المقرر أن تغنى سميرة فى حفلها مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومها الأخير "أيام حياتى" منها "حب ميئوس منه" و"أنا كتير عليك" و"عيونك قدامى"، كما ستغنى مجموعة أخرى من أغنياتها القديمة "إحكى يا شهرزاد" و "ع البال"، كما ستقدم أحدث أغنياتها الت تحمل اسم "قط وفار" في نهاية الحفل.

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.