شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم بن أفليك يرفع دعوى تأمين بسبب فيوس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع منتجو فيلم بن أفليك الجديد "Hypnotic" دعوى قضائية يتهمون فيها شركة التأمين الخاصة بالفيلم برفض تمديد سياستهم لمراعاة الوباء، والدعوى القضائية هى من بين أولى الدعاوى، إن لم تكن الأولى، لاختبار ما إذا كانت شركات التأمين على الأفلام ستضطر إلى التكيف مع التأخيرات التى يسببها COVID-19، وتدعى الدعوى التى رفعها منتجو الفيلم أن رفض شركة التأمين قد يقضى على المشروع.

ووفقًا للشكوى كان من المقرر أن يدخل فيلم "Hypnotic" وهو فيلم أكشن من بطولة أفليك وأخرج روبرت رودريجيز فى الإنتاج أبريل الماضى لكن المشروع المدعوم من Solstice Studios و Studio 8، تم تأجيله في نفس الوقت الذى تم تاجيل العديد من الافلام بسبب الوباء الذي اجتاح العالم .

واشترى المنتجون بوليصة تأمين من شركة تشب ناشيونال بقيمة 58 مليون دولار ، والتي سيتم دفعها في حالة مرض أفليك أو رودريجيز أو وفاتهما.