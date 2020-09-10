شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف مشيدًا بسيدة القطار: الست المصرية الطيبة الجدعة هي دى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان يوسف الشريف بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم ، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لمشادة بين كمسرى ومجند بسبب ثمن التذكرة قبل أن تتدخل صفية أبو العزم وترفض إنزال المجند من القطار وتصر على دفع ثمن التذكرة له.

ونشر الفنان يوسف الشريف صورة لسيدة القطار، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً:"ست الكل الست المصرية الطيبة الجدعة ...هي دي مصر".





وتصدرت هاشتاج "سيدة القطار" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، وطالب المغردون بضرورة تكريمها على ذلك الموقف، حيث ضربت مثلا رائعا لكل أم مصرية، وكتب سامح، قائلاً: "أتكلموا عنها وأدوها حقها وقولوا لها أجمل العبارات وكرموها وأشهروها وعظموا من شأنها، هى دى النماذج اللى تستاهل الشهرة والكلام الكتير والمدح والفخر والتعظيم والتبجيل والاحترام، هى دى النماذج اللى لازم تتصدر المشهد وتبقى صورتنا أدام الدنيا".

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ونشر كيرلس، صورة سيدة القطار عبر الهاشتاج، وعلق قائلاً: "طول عمرى اسمع عن الست اللى بـ100 راجل النهارده شوفتها"، وغرد آخر: "جميلك على راسنا يا ست الكل يا عظيمة.. سيدة القطار سيدة الرحمة والإنسانية والشهامة والمجدعة".

وعلى جانب آخر، أكدت صفية أبو العزم صاحبة واقعة دفع ثمن تذكرة القطار للمجند، أنها عندما شاهدت المشادة بين المجند والكمسرى بالقطار بسبب عدم دفعه ثمن التذكرة، وقفت بسرعة وتدخلت لمنع إنزال المجند من القطار، موضحة أن الزى العسكرى له احترامه وتقديره ولا يمكن إهانته بهذه الصورة.

وأضافت أنها بكت كثير عقب الموقف وأنها فعلت ذلك لوجه الله ولم تكن تعلم بأن أحد الركاب يقوم بتصوير الواقعة، موضحة أن لديها أبناء فى سن ذلك المجند ولا ترضى نهائيا إهانته بذلك الشكل الذى حدث فى القطار.