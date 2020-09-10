شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان: شعرت بحب كبير من زملائى بعد شائعة وفاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان جمال سليمان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه فوجئ بمهاتفة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، للاطمئنان عليه بعد الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة حول وفاته، فضلاً عن العديد من المكالمات من عدد كبير من الأصدقاء والفنانين، موضحًا أنه برغم أن الشائعة أحزنته، إلا أنه شعر بحب كبير من قبل زملائه وأصدقائه.

كان الفنان السورى جمال سليمان، قد سخر من تداول خبر وفاته عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعى، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، قائلا: سمعت للتو خبر وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر فما زال عندي أشياء أحب أن أقوم بها وواجبات يجب أن أفي بها، على كل ستبقى الإعمار بيد الله وليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات.

في جانب آخر يواصل الفنان جمال سليمان تصوير دوره في مسلسله الجديد "المخملى" ويجسد خلاله، ويعيش فى قصر كبير فى محافظة المنصورة، والأحداث تدور فى حقبة الأربعينات ويقوم أولاده بالانقلاب عليه بسبب الشدة التى يعاملهم بها، ويواصل صناع العمل فى ترشيح فريق العمل استعداداً لانطلاق التصوير.

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ويعقد جلسات عمل مع جمال سليمان والمؤلف محمد ناير والمخرج رؤوف عبد العزيز للاستقرار على التفاصيل الخاصة بالعمل وترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة وتحديد موعد بدء التصوير.

وعرض لجمال سليمان فى الدراما الخليجية خلال شهر رمضان الماضى مسلسل "الحرملك 2" بمشاركة نادين خورى، باسم ياخور، سولاف معمار، درة، هبة نور، سامر المصرى، قيس شيخ نجيب، جينى اسبر، رنا أبيض، أحمد الاحمد، قاسم ملحو وعدد آخر من نجوم الدراما العربية وتأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر اسحق.