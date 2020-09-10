شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تبدأ حفلها بأغنية "هوا هوا" وتعلق: سعيدة إن أخيرًا وقفت على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل النجمة سميرة سعيد، حفلها الغنائى الذي يبث على طريقة "الأون لاين" من خلال تطبيق تيك توك، بأغنية "هوا هوا"، وظهرت الديفا بإطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة.

وقالت الديفا سميرة سعيد، في البداية أحب أعبر عن شعورى بالسعادة بأنى رجعت أغنى من تانى، لأن بقالنا كتير قاعدين في بيوتنا بسبب جائحة كورونا، وأنا سعيدة إن أخيرًا وقفت على المسرح صحيح مفيش جمهور لكن حب الناس بيوصل برده حتى لو من خلال الكاميرات وأنا سعيدة جدًا وبشكر تيك توك على الفرصة دى.

ومن المقرر أن تغنى سميرة فى حفلها مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومها الأخير "أيام حياتى" منها "حب ميئوس منه" و"أنا كتير عليك" و"عيونك قدامى"، كما ستغنى مجموعة أخرى من أغنياتها القديمة "إحكى يا شهرزاد" و "ع البال"، كما ستقدم أحدث أغنياتها الت تحمل اسم "قط وفار" في نهاية الحفل.

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.

فيما شاركت فى أوبريت "أنت أقوى" مع النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدى، والمخرج الكبير طارق العريان.

فيما طرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرًا أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وإخراج نضال هاني.