كيف نفى جمال سليمان شائعة وفاته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفى الفنان جمال سليمان، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، شائعة وفاته، مؤكدًا أنه بصحة جيدة.

ونشر جمال صورة له، معلقًا "قبل قليل وصلني نبأ وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر، فمازال لدي ما أقوم به، وحبايب أريد أن استمتع برفقتهم وأشياء هامة من وجهة نظري يجب أن أقوم بها وأدوار أحب أن أمثلها".

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وتابع "على كل فكما أن السوشيال ميديا مليئة بالأشخاص الرائعين، الذين يشاركون كل جميل، هناك أشخاص قبيحون يريدون أن ينشروا قبحهم. أنا بخير وصحة والحمد لله، وأتمنى الخير والصحة والسعادة للجميع. مع محبتي".

جدير بالذكر أن الفنان جمال سليمان كان له ظهورًا خاصًا في الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك"، الذي عُرض هذا العام، كما شارك العام الماضي في بطولة الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس.