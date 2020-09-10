بالفيديو| حمو بيكا يستعد لحفل زفافه ويرقص على أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك عدد من أصدقاء مغني المهرجانات حمو بيكا، الجمهور بعدة فيديوهات كشفت عن التحضيرات التي كان يقوم بها قبل ساعات من إقامة حفل زفافه اليوم، الخميس 10 سبتمبر.





وظهر في واحد من الفيديوهات وسط أصدقائه في منزله، وفي الخلفية صوت أشهر أغانيه، وهو يرقص مع مجموعة من المقربين منه.



وأكد في الفيديو أن حفل الزفاف يقتصر على أسرته وأسرة العروسة، وليس حفلًا كبيرًا، متمنيًا أن يفرح وألا يثير الأمر أي أزمة.

بيكا يحتفل اليوم في محافظة الإسكندرية بزفافه، على فتاة من خارج الوسط الفني، بعد رحلة قضاها في تونس وعاد منها قبل ساعات.