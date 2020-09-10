أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نشر المطرب عمر كمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، أول صورة من حفل زفاف مغني المهرجانات حمو بيكا.
وظهر حمو في الصورة إلى جوار عروسه، وكتب عمر معلقًا "مبروك يا حبيبي ربنا يسعدك على قد قلبك الطيب".
وحرصت الفنانة بدرية طلبة على تهنئة العروسين، وكتبت معلقة على الصورة "ألف مبروك"، وهو نفس التعليق الذي كتبته المذيعة والممثلة ريهام سعيد.
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