أصالة تكشف سبب إخفاء صورها القديمة من على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الفنانة أصالة، عن السبب الذي دفعها لإخفاء منشوراتها السابقة وصورها القديمة التي كانت موجودة، على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ضمن حملة ترويجها لألبومها الجديد، معلقة "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق ألبومي (لا تستسلم).. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانباً، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الذي هو بالنسبة لي، طوق النّجاة الذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألم، ولكن لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

وتابعت "ولأنني لم أفصل نفسي وما أشعر على الصعيد الإنساني، عن عملي الذي يتطلّب بعض التنحي، والكثير من الحيادية، إلا أنني لم أستطع أن أُكمل الخطة الإعلانية، وفعلت ما أفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الإنساني الذي تعهدتُ فيه لنفسي، أن أبقى ما حييت وما استطعت إنسانة قبل أي شيء، أُعبّر عن تفاعلي وأفضفض عما يجول بخاطري، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ما أشعر به، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافيّة التي سنّ قانونها بشر مثلنا، والتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً، وأن التعاطف والتفاعل والتعبير عنهما، قد يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه".

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وأضافت أصالة "أنا أنا وما بعرف كون غير هيك.. وهيك أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي، وبتواصل مع صحابي، وبحطّ كحلي بكلّ إهتمام، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي، وبرجع مرّة تانية برتّبه وهكذا".

واستكملت "والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بإنّي بكلّ ما ذكرت حتّى الكركبة والّلخبطة الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي، قبلتوني متلّ ما أنا وهاد منّ عظيم حظّي، وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجاية (لا تستسلم)، هو بالحقيقة متلّ ما ذكرت وبكرّر (هو روحي مُتجسّدة)".

جدير بالذكر أن أصالة تتعاون في ألبومها الخليجي الجديد مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وتستعد لطرحه خلال أيام.