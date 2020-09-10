أصالة تكشف سبب إخفاء صورها القديمة من على "إنستجرام"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
كشفت الفنانة أصالة، عن السبب الذي دفعها لإخفاء منشوراتها السابقة وصورها القديمة التي كانت موجودة، على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ضمن حملة ترويجها لألبومها الجديد، معلقة "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق ألبومي (لا تستسلم).. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانباً، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الذي هو بالنسبة لي، طوق النّجاة الذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألم، ولكن لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".
وتابعت "ولأنني لم أفصل نفسي وما أشعر على الصعيد الإنساني، عن عملي الذي يتطلّب بعض التنحي، والكثير من الحيادية، إلا أنني لم أستطع أن أُكمل الخطة الإعلانية، وفعلت ما أفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الإنساني الذي تعهدتُ فيه لنفسي، أن أبقى ما حييت وما استطعت إنسانة قبل أي شيء، أُعبّر عن تفاعلي وأفضفض عما يجول بخاطري، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ما أشعر به، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافيّة التي سنّ قانونها بشر مثلنا، والتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً، وأن التعاطف والتفاعل والتعبير عنهما، قد يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه".
وأضافت أصالة "أنا أنا وما بعرف كون غير هيك.. وهيك أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي، وبتواصل مع صحابي، وبحطّ كحلي بكلّ إهتمام، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي، وبرجع مرّة تانية برتّبه وهكذا".
واستكملت "والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بإنّي بكلّ ما ذكرت حتّى الكركبة والّلخبطة الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي، قبلتوني متلّ ما أنا وهاد منّ عظيم حظّي، وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجاية (لا تستسلم)، هو بالحقيقة متلّ ما ذكرت وبكرّر (هو روحي مُتجسّدة)".
جدير بالذكر أن أصالة تتعاون في ألبومها الخليجي الجديد مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وتستعد لطرحه خلال أيام.
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