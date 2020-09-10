محمد كيلاني يعلن نتيجة تحاليل فيروس "كورونا" الخاصة بنجله "حمزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف الفنان محمد كيلاني، عن نتيجة تحاليل فيروس كورونا (كوفيد 19)، الخاصة بنجله حمزة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب كيلاني "الحمد لله رب العالمين تحليل حمزة، التاني نيجاتيف".

كانت هند حداد والدة حمزة، كشفت قبل أيام عن إصابتها بفيروس كورونا، بعدما تأكدت من إصابة طفلها الثاني "حسن" بالفيروس، وطلبت من الذين تعاملوا معها على مدار 14 يومًا ماضية، أن يأخذوا حذرهم، ويعزلوا أنفسهم.

هند كانت احتفلت مع أسرتها بعيد ميلاد حمزة قبل أسبوعين تقريبًا، بحضور والده الفنان محمد كيلاني، وزوجها الفنان عمر الشناوي.



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