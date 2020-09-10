بالفيديو| حنان مطاوع تطرح بصوتها أغنية لابنتها احتفالًا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة حنان مطاوع، وزوجها المخرج أمير اليماني، ووالدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، بعيد ميلاد ابنتها "أماليا".

ونشرت حنان أغنية صنعتها خصيصًا لطفلتها من كلمات وألحان عبدالله حسن، وغنتها، وصممت للأغنية فيديو يضم صورًا تجمعها بطفلتها وزوجها.

وعلقت حنان على الفيديو الذي نشرته عبر موقع "إنستجرام": "عيد ميلاد الأغلى من قلبي، ربنا يخليكي ويحفظك ليا ولبابا يا أغلى هدية ربنا رزقنا بيها. ربنا يسعد ويرزق كل الناس ويخليلي أهلي كلهم يا رب".

جدير بالذكر أن حنان مطاوع عُرض لها مؤخرًا حكاية "أمل حياتي" ضمن مسلسل "إلا أنا"، على قناة DMC وشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد، ومجموعة كبيرة من الشباب.