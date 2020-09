إيرادات الأربعاء.. "Mulan" الثاني و"Bloodshot" في المركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأربعاء 9 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 183 ألفا و87 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 74 ألفًا و31 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم " The New Mutants" والذي حقق 26 ألفًا و340 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 13 ألفًا و29 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم " The Way Back" وحقق 9 لاف و551 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 9 آلاف و529 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم " "Sniper: Assassin's Endمحققًا 9 آلاف و426 جنيهًا.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 8 آلاف و675 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 7 آلاف و92 جنيها، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم التحريك "100% wolf" والذي حقق 3 آلاف و969 جنيها.