تراند اليوم : بالفيديو.. هل تملك كيم كارداشيان 6 أصابع في قدمها؟

حسمت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، أمس الأربعاء، جدلا ظل يراود العديد من معجبيها لسنوات، والمتعلق بأحد أعضاء جسدها.

وردت كارداشيان بشكل قاطع وحاسم على حقيقة امتلاكها لستة أصابع في قدمها، وذلك بمشاركتها مقطعا مصورا حديث لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي يبرز امتلاكها لخمسة أصابع طبيعية.

كما ظهرت كيم كارداشيان في المقطع المصور وهي تعد بنفسها أصابع قدمها الخمسة.

وبينت أن سبب اعتقاد العديد من الناس امتلاكها إصبعا سادسا هو أن لديها بروز عظمي في القدم، والموجود بعد أصغر إصبع في قدمها.

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