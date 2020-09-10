أليك بالدوين ينجب طفلاً خامساً من زوجته هيلاريا بعمر الـ62

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - ينجب العديد من المشاهير بعض أطفالهم بسن متأخرة ،وهذا يسعدهم ويجدد شبابهم ويشعرهم بقدرتهم على العطاء في مختلف جوانب حياتهم العامة والخاصة.

وقد استقبل الممثل والنجم العالمي أليك بالدوين البالغ من العمر "62 عاماً" ،وزوجته مقدمة البرامج التلفزيونية ومدربة اليوغا الشابة هيلاريا توماس بالدوين "36 عاماً" طفلهما الخامس بسعادة لا توصف مساء الإثنين 7 سبتمبر- أيلول 2020 الجاري،وشاركت في صباح اليوم التالي الثلاثاء 8 سبتمبر-أيلول 2020 الجاري، هيلاريا صورة لها ولزوجها الممثل الشهير أليك بالدوين "62 عاماً" من داخل المستشفى عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" الذي يتابعها فيه أكثر من 792 ألف شخص حول العالم،وكتبت إلى جانب الصورة: " رزقنا بطفل الليلة الماضية ،إنه مثالي ولا يمكننا أن نكون أكثر سعادة،ترقبوا إسماً".

وهيلاريا وأليك لديهما أربعة أطفال هم: كارمن "7 سنوات"،ورافائيل "5 سنوات"، وليوناردو "3 سنوات" ،وروميو "عامان" ،أنجباهم قبل طفلهما الخامس الجديد.



أليك بالدوين: إنجاب الأطفال أمر رائع دعونا نحصل على المزيد

هيلاريا توماس بالدوين



والنجم العالمي أليك بالدوين أيضاً أب لابنة شابة من زوجته السابقة الممثلة كيم باسنجر تدعى : "إيرلندا"،وتبلغ من العمر 24 عاماً .

وأعلنت هيلاريا توماس بالدوين حملها الخامس لأول مرة في إبريل – نيسان الماضي من العام الجاري بعد إجهاضها بحمل سابق قبل 4 أشهر.

وصرح أليك بالدوين سابقاً بأنه يحب كثيراً الأطفال،ويخطط لإنجاب الكثير منهم قائلاً: إذا كان لديك أطفال،وتشعر مثلنا بالسعادة معهم،فأنه لا يمكنك التوقف عن عن إنجاب الأطفال".

إنجاب الأطفال أمر رائع،دعونا نحصل على المزيد.

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