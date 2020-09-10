عمر كمال يهنىء حمو بيكا بزفافه

يحتفل، اليوم، مطرب المهرجانات حمو بيكا، بحفل زفافه فى الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التى كان قد إنفصل عنها مؤخراً.

ونشر "كمال" صورة جديدة، من حفل زفاف "بيكا"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقاً: "كمال" :" مبروك يا حبيبى ربنا يسعدك على قد قلبك الطيب ".

وكانت قد لغت نقابة المهن الموسيقية برئاسة

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الفنان المصري هاني شاكر عضوية انتساب المطرب عمر كمال، لمخالفته قرار إيقافه، بإقامة حفل غنائي في تونس رفقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وأكد علاء سلامة، وكيل النقابة، في بيان، أن النقابة قررت إلغاء عضوية كمال من قائمة أعضائها المنتسبين، وعدم تجديد التصريح السنوي الذي كان

يحصل عليه، مشيراً إلى أنه سيتم ملاحقته قانونياً حال مشاركته في أي حفل غنائي داخل أو خارج مصر.

وكان هاني شاكر أصدر قراراً بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وخاطب المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل معهم، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة تخالف هذا القراروطرح عمر كمال الأغنية عبر حسابه الرسمي علي انستجرم، وعلق"الحمد لله ١٥ مليون مشاهدة، ولسه للأسبوع التاني تريند ١ مزيكا".