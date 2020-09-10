تعرف على حقيقة وفاة عميد الإنشاد الديني

تداول عدد من الأشخاص شائعة وفاة عميد الإنشاد الديني، الشيخ ياسين التهامي، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي. ونفت الصفحة الرسمية للشيخ ياسين التهامى، من خلال منشوراً لطمئنة جمهوره ومحبيه ومتابعيه على صحته، عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك". Advertisements وجاء في المنشور: "نظرا لكثرة الاتصالات الواردة إلينا بخصوص الشائعة المنتشرة عن الشيخ.. نطمئن حضراتكم جميعا بأن الشيخ بخير وبصحة جيدة والحمد لله.. وما يتناقله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.. نسأل الله أن يبارك لنا في حبيبنا الشيخ ياسين التهامي وأن يطيل في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية..وجزاكم الله خيرا جميعا". وبصحة جيدة والحمد لله.. وما يتناقله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.. نسأل الله أن يبارك لنا في حبيبنا الشيخ ياسين التهامي وأن يطيل في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية..وجزاكم الله خيرا جميعا". جدير بالذكر أن، الشيخ ياسين التهامي ولد فى 6 ديسمبر 1949 وهو المنشد الديني الصعيدي المعروف، ولد في قرية الحواتكة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بالصعيد في السادس من ديسمبر عام 1949م ،نشأ في جو ديني في عائلة محافظة و هكذا كان جو القرية العام، وكان معظم أهلها من المنتسبين للطرق الصوفية، و كان والده الشيخ تهامي حسنين من الصالحين، حفظ القران و جوده، مما ساعده على تقويم لسانه و تعريبه على الوجه الأمثل، تلقى تعليمه بالمعاهد الأزهرية. فى 6 ديسمبر 1949 وهو المنشد الديني الصعيدي المعروف، ولد في قرية الحواتكة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بالصعيد في السادس من ديسمبر عام 1949م ،نشأ في جو ديني في عائلة محافظة و هكذا كان جو القرية العام، وكان معظم أهلها من المنتسبين للطرق الصوفية، و كان والده الشيخ تهامي حسنين من الصالحين، حفظ القران و جوده، مما ساعده على تقويم لسانه و تعريبه على الوجه الأمثل، تلقى تعليمه بالمعاهد الأزهرية.

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