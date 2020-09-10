30 مارس.. يقدمنى للجمهور بشكل مختلف.. ومتحمس لـ..العارف

«شريط 6» تجربة شبابية جديدة.. «المنصات الإلكترونية» طفرة فى مجال الفن

برز اسمه فى قائمة نجوم دراما رمضان، بأدائه الذى يتمتع بالسهل الممتنع، ورث عن والده حب الفن، الذى أثقله بالدراسة، حيثُ حصل على كورس مسرح من الجامعة الأمريكية التى درس فيها سياسة واقتصاد، هو الفنان أحمد خالد صالح، الذى استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة فى نيل إعجاب الجمهور والنقاد.

شارك صالح، فى الموسم الرمضانى المنصرم فى مسلسل «الفتوة» للنجم ياسر جلال، ونال من خلال دوره، ردود أفعال إيجابية.

شائعات كثيرة حاصرت صالح خلال الفترة الأخيرة، حيثُ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة لعرس ظهر فيه بصحبة خطيبته الفنانة هنادى مهنا، حيثُ زعم البعض أنها صورة من عرس شقيقته، لم يلتفت صالح لهذه الشائعات التى تخص حياته العائلة، ورفض الرد على هذه المزاعم، فهو يرى أن حياته الشخصية ملك له وحده وليست ملكًا للجميع.

وتحدث صالح عن مشاركته فى فيلم «30 مارس» لـ«نجوم وفنون» قائلا : متحمس جدا للفيلم، فهو قصة مختلفة وجديدة على السينما المصرية، إلى جانب النجوم المشاركين فى العمل، دينا الشربينى وأحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، وصبرى فواز.

وعن كواليس ترشيحه للعمل قال : المخرج أحمد خالد موسى هو صاحب ترشيحى للدور، وعندما اطلعت على الورق، وجدته يحكى عن تجارب مختلفة وجديدة فى السينما والقصة مثيرة جدا وجذبتنى كقارئ وكجمهور قبل أن

أكون أحد المشاركين فى العمل، إلى جانب أن الدور الذى أقدمه جديد ومختلف عليّ، وهذا ما أحرص عليه حتى لا يمل الجمهور من رؤيتى على الشاشة .

وحول حقيقة عرض الفيلم على إحدى المنصات الالكترونية من عدمه قال : لا يوجد لدي أخبار مؤكدة حول عرض الفيلم على منصة الكترونية من عدمه، فهى أمور خاصة بالإنتاج.

وعن التعاون مع المخرج أحمد خالد موسى قال : نحن أصدقاء، وبعيدا عن صداقتنا هو مخرج متميز يتمتع برؤية فنية خاصة به تفرده عن غيره، وسعيد بالعمل معه، لأنه من المخرجين الذين لديهم القدرة على توظيف الفنانين فى أماكنهم، وإظهار مواطن الجمال فى موهبتهم.

وعن دوره فى فيلم «شريط 6» الذى يجمعه بالفنان خالد الصاوي، والمرتقب عرضه بدور العرض السينمائية قال: الفيلم بطولة جماعية شبابية، وأبرز من فيهم الفنان الكبير خالد الصاوي، فهى تجربة شبابية ثرية، أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، أظهر بشخصية شاب من عائلة أرستقراطية تتدهور ظروفها المالية، تغير نظرته للحياة وقناعاته وتوجهاته التى كان مؤمنًا بها يوما ما.

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ومن جهة أخرى، ينتظر الفنان أحمد خالد صالح عرض فيلم «العارف» بطولة الفنان أحمد عز، وأحمد فهمي،

ومحمود حميدة، معربا عن سعادته بالمشاركة فى الفيلم.

وكان للفنان صالح رأى فى «المنصات الالكترونية» التى باتت تغزو الساحة، قائلا إنها طفرة فى عالم الفن، وتساهم فى تقديم جيل جديد من الممثلين والمخرجين والمؤلفين.

وأشار إلى أن المنصات الالكترونية، سوف تغير من شكل السينما والدراما، مع طرح أفكار جديدة تتواءم مع فكرة المنصات، وبالشريحة التى يشاهدونها.

وقال إنه يعكف على قراءة أكثر من مشروع من إنتاج احدى المنصات الالكترونية، لكنه رفض البوح بأى تفاصيل بشأنها إلا بعد بدء التصوير.

واستنكر صالح الأقاويل، التى تزعم بأن المنصات الالكترونية سحبت البساط من السينما، مؤكدا أن فكرة المنصات مختلفة تماما عن طبيعة السينما، فلا يمكن المقارنة بينهما.

وتابع: للسينما توهجها وبريقها الخاص، فهى الأرشيف الحقيقى للفنان، وبالنسبة له هى الأساس، لذا يسعى أن يكون له أرشيف سينمائى مميز يضم أعمالًا سينمائية هامة حسبما أكد.

وعن حلم البطولة المطلقة قال: لا أسعى إليها، على الأقل فى الوقت الحالي، أسعى فقط أن أترك بصمة وعلامة مميزة فى كل عمل أشارك به.

وعن تأثير والده الفنان الراحل خالد صالح فى تكوينه الفنى قال : ورثت عن والدى حب الفن، حيثُ اكتشفت شغفى به أثناء دراستى بالجامعة الأمريكية سياسة واقتصاد، التى لم أجد نفسى فيها، أتذكر عندما كنت أذهب مع والدى إلى المسرح كنت مبهورًا بالديكور وصمت المسرح، فقررت دخول المجال الفني، ووجدت حبًا شديدًا من جانب أهل الفن نابعًا من حبهم واحترامهم لوالدى رحمة الله عليه، كنت أتمنى لو كان موجودا ويشاهد نجاحي، كنت فى حاجة لدعمه وسنده ورأيه فى كل خطوة أخطوها، لكنى أحاول تطبيق ما ورثته عنه فى حياتى الفنية، واختيار الدور الذى يضيف لى وليس من باب الظهور أو الشهرة.