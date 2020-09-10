الديفا سميرة سعيد تطرح أحدث أغانيها "قط وفأر

تستعد الديفا سميرة سعيد أحدث أغانيها "قط وفأر"، بالتزامن مع موعد الحفل الذى تقدمه على طريقة "الأونلاين" عبر التطبيق الأكثر شهرة "Tikotok".

أغنية "قط وفار" من كلمات عبدالحميد الحباك، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع محمد نابلسي، وإخراج نضال هاني.

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وتعد "قط وفار" أول عمل غنائي يجمع بين النابلسي وسميرة سعيد، بعد تقديمه العشرات من الأعمال الغنائية الناجحة مع نجوم مصر والعالم العربي، مثل شيرين عبد الوهاب،

الذي تعاون معها في ستة أغنيات خلال ألبومها الأخير "نساي"، كما وزع ستة أغاني في ألبوم حسام حبيب "فرق كتير"، منها "كل ما أغني" الدويتو الذي جمعه مع زوجته شيرين، بجانب عدة أعمال مع تامر عاشور، وتقديم أغنية منتدى شباب العالم، وإعلان وزارة السياحة، وينشغل النابلسي حاليًا في التحضير لعدة مشاريع موسيقية جديدة تجمعه مع أصالة والكويتي بدر الشعيبي، مع تحضيره مشروعه الخاص مع عدد من نجوم الموسيقى البديلة والبوب.

ومن المقرر أن تطل الديفا على جمهورها بعد قليل، في أول حفل لايف عبر التطبيق الشهير "Tik Tok"، وتعد إذاعة ميجا FM الراعي الرسمي للحفل، وتقدم خلال الحفل باقة من أجمل اغانيها مابين القديم والحديث.

يذكر أن، آخر أعمال سميرة سعيد الغنائية تتر مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي طرح في شهر رمضان الماضي، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدي.

