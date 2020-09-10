محمد إمام معلقًا على واقعة القطار: الست دي مصر

علق النجم محمد إمام على واقعة السيدة صفية أبو العزم و المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة القطار"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ونشر "إمام" صورة السيدة من فيديو الواقعة، معلقًا:" الست دي مصر .. سيدة القطار "، وذلك بعد موقفها البطولي خاصة بعد موقفها البطولي والجريْ تجاه مجند الجيش ورد فعلها ضد كمسري القطر.

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كانت القيادة العامة للقوات المسلحة، قد أصدرت بياناً تعليقًا على الواقعة، أكدت فيه احترامها لكل مؤسسات الدولة، موضحة أن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر

العظيم.

وأعلنت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم الخميس، أنها تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

