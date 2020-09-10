حنان مطاوع تحتل قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"

حققت الفنانة حنان مطاوع، نجاحاً كبيرا، بعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية "أمل حياتي" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".



واحتلت "حنان" بمشهد رومانسي من حكاية "أمل حياتي" قائمة الأكثر مشاهدة على موقع "يوتيوب"، ويجمع المشهد بينها وبين الفنان نور محمود والذي يجسد شخصية (سليم)، وهو يعترف بحبه لها، داخل ورشتها الخاصة بالنقش على النحاس، مما فاجئها وأسعدها في الوقت ذاته.



وتم عرض حكاية "أمل حياتي" على شاشة قناة "دي إم سي"

يوميًّا، بينما لقي المسلسل ردود أفعال قوية من خلال جمهور مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتويتر وإنستجرام وإضافة لشهادة بعض النقاد الكبار.

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وعرضت مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف

أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقى حكايات مسلسل "إلا أنا" والذى كان تم عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.



مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدور أحداثه فى 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

