شارك الفنان خالد النبوي متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر"النبوي" صورة له وظهر من خلالها برفقة المخرج هادي
ومن ناحية آخرى يشارك النجم خالد النبوي في بطولة فيلم "ترانيم إبليس"، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، مصطفى شعبان، منى زكي، أمينة خليل، دياب.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد النبوي يعلن عن فيلمه الجديد قمر 14 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.