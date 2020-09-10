فن ومشاهير

خالد النبوي يعلن عن فيلمه الجديد قمر 14

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شارك الفنان خالد النبوي متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

 

 

نشر"النبوي" صورة له وظهر من خلالها برفقة المخرج هادي

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الباجوري، وعلق عليها قائلاً:"مبسوط جداً إن فيلمي الجاي هيبقى مع حبيبي المخرج هادي البجوري، إن شاء الله الشخصية و الفيلم يعجبوكوا، إستنوني فى فيلم قمر 14، تأليف محمود زهران، و إنتاج أحمد السبكي"، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات.

 

ومن ناحية آخرى يشارك النجم خالد النبوي في بطولة فيلم "ترانيم إبليس"، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، مصطفى شعبان، منى زكي، أمينة خليل، دياب.

 

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