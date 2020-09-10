كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الله أشرف لـ"الخليج 365 الفني": حنان مطاوع سبب مشاركتى في "أمل حياتى".. وأتمنى العمل مع الكدواني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ممثل شاب استطاع أن يلفت الأنظار إليه فور ظهوره في حكاية "أمل حياتى"، مع الفنانة حنان مطاوع، وحازت شخصيته على إعجاب الكثير من الجمهور، وأصبح حديث السوشيال ميديا.

"الخليج 365 الفني" أجرى حوارا خاصا مع الممثل عبد الله أشرف، ليكشف لنا تجربته في حكاية "أمل حياتى"، كواليس العمل مع حنان مطاوع، كيف استقبل ردود أفعال الجمهور، وأمور كثيرة خاصة به، وإلى نص الحوار،،

*في البداية.. ما الذي حمسك للمشاركة في قصة حكاية أمل حياتى؟

الحكاية بطولة ممثلتي المفضلة أستاذة حنان مطاوع، وتم ترشيحي من قبل الكاستينج دايركتور محمد نبيل منيب عن طريق تحديد مقابلة مع المخرج ومن خلالها تم اختياري.

*كيف كان التعاون مع الفنانة حنان مطاوع؟

الفنانة حنان مطاوع شخصية جميلة وطيبة ومعطائه جدا تساعد كل الناس بدون مقابل وكانت تساعدني كثير في مشاهدي وكنت اسألها وأخذ رأيها في أشياء تخص المشاهد والأداء وكانت دائمًا تساعدني فكان التعامل معها أجمل ما يكون.

*هل تابعت ردود أفعال الجمهور على القصة بشكل عام.. وشخصيتك بشكل خاص؟

تابعت كل ردود الأفعال سواء على الحكاية أو الشخصيات داخل الحكاية أو شخصيتي أنا بالتحديد، وحقيقي كنت سعيد جدا بتصديق الجمهور لينا وتعاطفه الشديد معانا واندماجهم في الحكاية بشكل كبير.

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*ماهي أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك؟

أبرز التعليقات التى لفتت نظري وفرحتني هى أن الجمهور مستغرب إن هذا أول دور أمثله وأنهم مصدقين شخصية عمر في الحكاية ومتعاطفين معه بشكل كبير أنا لم أتخيل أن الدور يعلّم معهم بالشكل هذا، معبرا عن تصديق الجمهور للشخصية قائلا "اضايقوا مني جدا وبيبعتولى رسايل تهديد لما مجبتش حق أمل ورسايل أخري وكوميكس وحاجات وبعديها اعتذرولي لما عرفوا أن عمر اتبرع لـ أمل".

*ما أوجه الشبه بينك وبين الشخصية التى تقدمها؟

"عمر" يبدو أنه شبهي لكن دوافعه ودواخله مختلفة عني بشكل كبير.

*مع منّ من النجوم تتمني العمل معهم خلال الفترة المقبلة ؟

أتمنى العمل مع الفنان ماجد الكدواني والفنانة منة شلبي هم بالنسبة لي حاجة كبيرة، بتعلم منهم من مجرد مشاهدة أدائهم.

*ماهي الأدوار التي تتمني أن تلعبها خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى ألعب كل الأدوار الممكنة لأنى طماع وبحب التمثيل وبخلص لأي دور بلعبه.