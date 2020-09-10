تراند اليوم : رايا أبي راشد تتألق في مهرجان ڤينيسيا السينمائي – اتفرج

نشرت الإعلامية رايا ابى راشد عدة صور لها من مهرجان فينسيا وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وعلّقت رايا أبى راشد قائلة “اللوك الأخير من مهرجان ڤينيسيا السينمائي.. شكرًا على كل الحب والتعليقات الحلوة بالأيام الماضية.. بحبكن”.

يُذكر أن الجمهور أصدر أقاويل بأن ملل الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، دفع ريا أبي راشد في تغيير ملامحها الرقيقة إلى أخرى، وفقدان وزنها، بعد أن كانت تتميز بأنها «كيرڤي».

ومن وقتها وهي تصدرت مؤشرات البحث جوجل، تويتر، بعد أن كانت أعمالها هي اللي تتصدر التريند بسبب انفراداتها ونجاحها الباهر، التي حققته منذ الظهور الأول في جميع المجالات التي شغلتها، صحافة، تليفزيون، إنتاج.