تراند اليوم : اتفرج – فنانة مشهورة تثير ضجة: أتمنى تقديم مشهد جنسى مع هذا الممثل

ضجة عارمة أثارتها الفنانة السورية، سوسن ميخائيل، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التصريحات التي أدلت بها أخيرا عبر أثير إحدى المحطات الإذاعية.

وقالت ميخائيل خلال استضافتها في برنامج “هذا المساء”، من تقديم عطية عوض، والمذاع على “شام إف إم” إنها تتمنى أن تؤدي مشهدا حميما في سياق الدراما إلى جانب الفنان المصري، كريم عبد العزيز، وكذلك الفنان السوري تيم حسن، وذلك لكي تغيظ زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وذلك عندما قالت في البرنامج “جكارة بوفاء الكيلاني” بحسب تعبيرها، الأمر الذي أثار استهجان العديد من مستخدمي “السوشيال ميديا”.

كما صرحت سوسن ميخائيل في البرنامج أن الدور الذي قدمته مواطنتها الفنانة سلاف فواخرجي في مسلسل “شوارع شيكاغو”، المعروض حاليا عبر شبك “او إس إن” المشفرة، لم يكن مناسبا لعمرها، كما أن ماكياجها لم يوضع بالاحترافية المطلوبة.

وعن رأيها في ممثلات جيلها، وصفت ميخائيل الفنانة، سلافة معمار، بالنجمة من دون أن تكون “نجمة سوريا الأولى”، كما أنها أثنت على أداء نجمات أخريات، مثل سلاف فواخرجي وأمل عرفة.

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وشكت سوسن ميخائيل في اللقاء أنها لم تعد تتلقى أي أدوار منذ مشاركتها في مسلسل “الحرملك”، وأضافت أنه لم تعرض عليها حتى المشاركة في مسلسلات وصفتها بـ”التافهة”.

وأشارت الممثلة السورية إلى أنها تتمنى أن تُكمل حياتها مع شريك، بشرط أن يتحقق الانسجام بينهما، وألا يرغب في إنجاب الأطفال.