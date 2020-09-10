جينيفر لوبيز ورموز الموضة يحيون إرث جان ميشيل باسكيات

متابعة بتجــــــــــــرد: في حملة Micaiah Carter-shot الجديدة، ينضم زملاء الفنان الراحل جان ميشيل باسكيات، من رموز الموضة، مثل: عارضة الأزياء بالوما إلسيسر والممثل مايكل بي جوردان والموسيقي ديانا جوردون وابنة أخت باسكيات، جيسيكا كيلي، إلى الفنانة العالمية جينيفر لوبيز في تشكيل أحدث مجموعة للأزياء.

تشمل العروض للجنسين سترات دافئة ومعاطف كلاسيكية وحقائب جلدية مهيكلة، وكلها مزينة بتصاميم باسكيات الفنية التجريدية المميزة. المجموعة الكاملة، التي ظهرت لأول مرة على منصة العروض العالمية في شهر فبراير الماضي، تهدف إلى استحضار معتقدات باسكيات في عرض (رؤية للتعبير الجريء)، و(النشاط من خلال الفن)، واحتضان العائلة الإبداعية المختارة.