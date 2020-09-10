شائعة تزعج جمال سليمان: روّجها شخص وضيع

أبدى الفنان السوري جمال سليمان انزعاجه من انتشار شائعة عن وفاته على الشبكات الاجتماعية في الساعات الأخيرة.

وكتب سليمان (60 عاماً) عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سمعت للتو خبر وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر".





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وأضاف الفنان السوري: "ما زال عندي أشياء أحب أن أقوم بها وواجبات يجب أن أفي بها، على كل ستبقى الإعمار بيد الله وليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات".

ويستعد جمال سليمان لتصوير دوره في مسلسله التليفزيوني الجديد "المخملي"، ويجسد فيه دور أب ديكتاتور، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة.

ويعيش سليمان خلال أحداث المسلسل في قصر كبير بمدينة المنصورة (دلتا مصر)، والأحداث تدور في حقبة الأربعينيات ويقوم أولاده بالانقلاب عليه بسبب الشدة التي يعاملهم بها.