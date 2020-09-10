أعلى 5 أفلام أنيميشن ميزانية على الإطلاق.. 260 مليون دولار لـ"رابونزل"

لم تعد أفلام الأنيميشن مخصصة للأطفال، على العكس تمامًا أصبحت فرصة لجمع العائلة كلها حول فيلم ممتع يضمن الأهالي عدم تجاوزه القواعد الأخلاقية العامة.

واستغلت شركات الإنتاج السينمائي شعبية أفلام الأنيميشن، فأصبحت هذه النوعية من الأفلام متوافرة بكثرة وبميزانية ضخمة لا تقل عن بقية الأفلام.

موقع "نيويورك فيلم أكاديمي" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أعلى 5 أفلام تكلفة في تاريخ الأنيميشن.



1- Brave (أسطورة مريدا)





تكلفت ميزانية الفيلم 185 مليون دولار أمريكي، وهو من إنتاج بيكسار، ويتناول الفيلم مغامرة الأميرة مريدا لتحقيق الاستقلال بعيدًا عن سيطرة الذكور، قبل أن تلتقي بساحرة تغير حياتها تمامًا.

أٌنفقت كثير من ميزانية الفيلم في إعادة كتابة نظام الأنيميشن الخاص ببيكسار بالكامل من أجل إتقان المؤثرات البصرية، إذ استغرق شعر "مريدا" نفسه وقت وجهد مهول.



2- Cars 2 (سيارات 2)





تكلفت ميزانية الفيلم 200 مليون دولار، وهو من إنتاج شركة بيكسار.

ورغم أن الجزء الثاني من الفيلم لم يحقق نجاحًا كبيرًا، إلا أن شركة الإنتاج لم تبخل في توفير ميزانية ضخمة لإتقان المؤثرات البصرية.



Advertisements

3- Toy Story 3





تكلفت ميزانية الفيلم 200 مليون دولار، وكان أول فيلم أنيميشن يحقق مليار دولار إيرادات في شباك التذاكر العالمي، قبل أن يحطم "فروزن" رقمه القياسي.

ويتناول الفيلم نهاية رحلة الطفل أندي مع ألعابه التي تعود للحياة بينما أصحابها لا يشعرون.



4- Monsters University (جامعة المرعبين)





تكلفت ميزانية الفيلم 200 مليون دولار، وهو من إنتاج شركة بيكسار.

يعد الفيلم جزء تمهيدي لفيلم الأنيميشن الذي حقق نجاحًا كبيرًا Monsters Inc (شركة المرعبين المحدودة).

وشجع نجاح فيلم "شركة المرعبين المحدودة" بيكسار على إنتاج جزء ثانٍ فور طرحه، إلا أنها انتظرت وقتًا حتى اختمار القصة وتوافر كل عناصر نجاحها بما في ذلك الميزانية الضخمة.



5- Tangled (رابونزل)

تكلف الفيلم 260 مليون دولار، ويعد من أعلى 5 أفلام ميزانية في التاريخ.

يتناول الفيلم قصة فتاة اختطفتها ساحرة لاستغلال قوى شعرها السحرية، قبل أن تكتشف الفتاة مكيدتها وتحاول العودة لأسرتها الحقيقية.

واستغرق إنتاج الفيلم 6 أعوام كاملة، إلا أن النتيجة كانت تستحق كل هذا التأجيل إذ تمكن الفيلم من مضاعفة هذه الميزانية إيرادات، كما حقق ردود فعل إيجابية سواء من الجمهور أو النقاد.



