هالي بيري: فوزي بالأوسكار من أكبر أسباب كسرة قلبي

كشفت الممثلة الأمريكية هالي بيري أن فوزها بالأوسكار عام 2002 ودخولها التاريخ كأول امرأة سمراء البشرة تفوز بالجائزة يسبب لها انزعاجا.

وبعد 18 عاما من الجائزة، قالت الممثلة إن الفوز من أكبر أسباب كسرة قلبها، موضحةً: "كنت أظن أنني فتحت الباب للنساء للفوز بالجائزة لكن حتى الآن أظل السمراء الوحيدة التي فازت بها".

Advertisements

وفقًا لموقع "توداي" الأمريكي، ظنت "بيري" أن الممثلة السمراء سينثيا إيرفو تمتلك فرصة كبيرة للفوز بالأوسكار العام الماضي عن فيلمها Harriet "هارييت"، لكنها لم تنجح في حصدها.

وذكرت الممثلة أنها لا تملك إجابة لسر عدم حصول أي ممثلة سمراء غيرها على أوسكار أفضل ممثلة رئيسية، لكنها تعلم أن فوزها لم يغنها عن النضال لحصد الأدوار طيلة مسيرتها ومثلها نساء كثيرات.