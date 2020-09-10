كيم كارداشيان تكشف سرا حول "عضو بجسدها"

نشرت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان فيديو لحسم الجدل الدائر منذ سنوات حول أحد أعضاء جسدها.

ونفت كارداشيان، في الفيديو المنشور عبر حسابها على تطبيق "أنستقرام" بشكل قاطع امتلاكها ستة أصابع في قدمها، حيث ظهرت وهي تعد بنفسها أصابع قدمها.

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وقالت إن سبب اعتقاد العديد من الناس امتلاكها إصبعا سادسا هو أن لديها بروزا عظميا في القدم، والموجود بعد أصغر أصابع قدمها.

نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، أعلنت اتخاذها وعائلتها "القرار الصعب"، بالتوقف عن تقديم برنامج "عائلة كارداشيان" الذي استمر عرضه 14 عاماً.

وسيعرض الموسم رقم 21 والأخير من البرنامج الذي استمر عرضه 14 عاماً، وصنع من كيم وشقيقاتها وأفراد العائلة نجوماً عالميين، في بداية عام 2021، حيث كان معظم أفراد العائلة خارج الأضواء حين بدأ عرض البرنامج عام 2007.