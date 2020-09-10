بجلسة تصوير رومانسية.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان، بمجموعة من الصور التقطت لهما في أحدث جلسة تصوير جمتعهما، حيث نشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وعلقت عليها: “عيد ميلاد سعيد لحب حياتي رامي راضون”، وسرعان ما انهالت التعليقات والإعجابات على الصور.
يذكر أن دنيا قررت العودة لتصوير مشاهدها الأخيرة من فيلمها الجديد “تسليم أهالي” يوم 14 أيلول (سبتمبر) الجاري، حيث تجمع المشاهد بينها وبين هشام ماجد ولوسي وآخرين، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي، حيث يتبقى لها أيام قليلة، وتنتهى من التصوير بشكل نهائي استعداداً لعرضه في السينمات.
وهو يعتبر البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم، بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمى سمير غانم ولوسي وآخرين.
يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم، كان مسلسل “بدل الحدوتة 3” الذي عرض في رمضان 2019، وشارك فيه عدد من الفنانين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد.
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