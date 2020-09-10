أحمد حلمي يكشف ردّ فعل منى زكي حين اعترف بحبّه لها للمرة الأولى

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت قناة DMC مقطعاً ترويجياً لحلقة الفنان المصري أحمد حلمي ضمن موسم جديد من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدّمه الفنانة القديرة إسعاد يونس، وظهر حلمي في المقطع وهو يتحدث عن أمور لم يكشفها من قبل عن حياته الخاصة. ورداً على سؤال حول كيفية إعلانه حبّه لزوجته منى زكي، قال: “قابلتها وقولت لها بقولك إيه أنا بحبك بصتلي كده وراحت ضاحكة وجريت من قدامي”.

وأحدث البرومو بعد انتشاره على عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل ضجة كبيرة في أوساط المتابعين حيث أثنى معظمهم على طرافة الفنان وعفويته وخفّة ظلّه.

يُشار إلى أن حلمي كشف في الحلقة بعض التفاصيل المرتبطة بطفولته حيث قال إنه تسبّب بحوادث عدة من دون أن تعلم والدته بذلك. كما تحدث عن أفراد عائلته، ومما ذكر لحظة دخول ابنته ليلي للمرة الأولى إلى المطبخ من أجل تحضير الكيك.

الجدير ذكره أن حلمي روّج بدوره للحلقة من خلال مقطع كوميدي ظهر فيه وهو يرتدي ملابس كاجوال عادية قبل أن يرتدي الجلباب ويصبح اللوك بلدياً. وتعليقاً كتب: “استنوني في صاحبة السعادة مع الرائعة إسعاد يونس قريباً”.