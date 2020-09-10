محمد نور عن أغنية “جاني في ملعبي”: “حاولت أعمل حاجة مختلفة”

متابعة بتجــــــــــــــرد: حلّ نجم فريق “واما” المطرب محمد نور، ضيفاً على برنامج “الراديو بيضحك” عبر إذاعة الراديو 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى، حيث احتفل خلال الحلقة بنجاح أحدث أعماله الغنائية “جاني في ملعبي” بعدما حققت ردود فعل إيجابية ونجاحاً منذ طرحها أخيراً، وتسجيلها أكثر من مليوني مشاهدة، وتعاون فيها لأول مرة مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع إسلام ساسو. وقال نور: “حاولت أعمل حاجة مختلفة تماماً عن الأغنيات اللي قدمتها قبل كده، وتوقعت نجاحها وحصل فعلا”.

وعبرّ محمد نور عن سعادته بردود الفعل التي وصلته حول الأغنية، قائلاً: “عزيز الشافعي لو عايز حاجة مختلفة تروحله، والسنة دي عامل شغل جامد، وده أول تعاون بينا ومش هيكون الأخير”.

وعن كلمات الأغنية الغريبة، قال محمد نور: “التجديد في طريقة الكلام واللحن مطلوب”، وأكد أنه لن يطرح هذا العام ألبوماً جديداً، وأن العام المقبل سيشهد صدور ميني ألبوم له، موضحاً: “السنة دي صعب نسمع أو ننزل ألبوم كامل وده ملوش علاقة بفيروس كورونا بس إحنا السنة دي ملحقناش نعمل أي شغل، وفي رأيي ده مش وقت نزول ألبومات جديدة”.

جدير ذكره أن محمد نور تعاون في أغنية “جاني في ملعبي” مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لأوّل مرّة، على أن تتولى الشركة إنتاج أغنيات أخرى له في الفترة المقبلة.