“الطبطبه” تجمع تامر حسني وحسين الجسمي.. إليكم القصة كاملة

متابعة بتجـــــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم المصري تامر حسني، وهو يرقص على نغمات أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي، وبدا تامر منسجمًا متفاعلًا بشدة مع المقطع الشهير في الأغنية الذي يبدأ بجملة “لقيت الطبطبة”.

الفيديو تم تصويره أثناء تواجد تامر حسني داخل أحد المطاعم الشهيرة، وتم تصويره بشكل عفوي حيث قام عمال المطعم بتشغيل أغنية “بالبنط العريض” لحسين الجسمي، ورقصوا عليها واندمج معهم تامر حسني بالغناء والرقص، مع بدء مقطع لقيت الطبطبة.

مؤلف الأغنية الشاعر أيمن بهجت قمر، قام بإعادة نشر الفيديو مشيدًا بروح تامر حسني الحلوة، وعلق بهجت قمر على الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” قائلًا: الروح الحلوة.

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وأعاد الفنان الإماراتي حسين الجسمي نشر فيديو رقص تامر حسني وعلق عليه معبرًا عن سعادته. وكتب الجسمي تعليقًا على الفيديو عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “ربنا يسعدكم اكثر واكثر، وألف مبروك العمل الجديد يا صديقي العزيز تامرحسني اختراع”.

ورد عليه تامر حسني قائلًا: “الله يبارك فيك حبيب قلبي ويسعد كل أيامك، مليون مبروك ليك انت والشاعر الكبير أيمن بهجت والموزع الرائع توما، على أحلى طبطبه”.

جدير ذكره أن تامر حسني طرح خلال الأيام الماضية أغنية “إختراع” تجمعه على طريقة الـ”ديو” مع الفنان محمود العسيلي وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، وتسجيل هيثم راضي، وماستر جلال الحمداوي، وأخرج تامر حسني الفيديو كليب الخاص بها.