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شكرا لقرائتكم خبر عن خطة فى منتهى الذكاء.. أصالة تكشف سبب اختفاء منشوراتها على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة السورية أصالة نصرى، عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع انستجرام، مشيرة أنها رسمت خطة لألبومها الجديد "لا تستسلم"، لتجعل حسابها مخصصا لكل ما يتعلق بذلك العمل فقط، وكتبت عبر حسابها بانستجرام، قائلة:" كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق ألبومي لاتستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانباً ، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله "
أصالة نصرى عبر انستجرام
وأضافت قائلة :"ولأنّني لمّ أفصل نفسي وماأشعر على الصّعيد الإنساني ، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي ، والكثير من الحياديّه ..إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه ، وفعلت ماأفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي ، أنّ أبقى ماحييت وما استطعت إنسانة قبل أيّ شيء ، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري ، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به ، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافية الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا ، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً ، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما ، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه ".
وتابعت قائلة:"أنا أ ومابعرف كون غير هيك .. وهيك أنا مثل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي ، وبتواصل مع صحابي ، وبحطّ كحلي بكلّ اهتمام ، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي ، وبرجع مرّه تانيه برتّبه وهكذا ".
واستطردت قائلة:والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره ، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة واللخبطة الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي ..قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي ..وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه لاتستسلم هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر هو روحي مُتجسّده".
يشار أن المطربة أصالة انتهت من تسجيل ألبومها الخليجى الجديد بشكل كامل بعد إجراء تعديلات فى أسماء بعض الأغانى مع إضافة أغانى جديدة، وهو الألبوم الذي يحمل اسم "لا تستسلم" ويتضمن 20 أغنية، ومن المقرر أن يتم طرحه يوم الثلاثاء المقبل على يوتيوب، ومن أغانى الألبوم: "وش كنت اقول" من كلمات بدر عبد المحسن، وألحان عزوف، وتوزيع بشار سلطان، و"يا مثبت" من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع خالد عز، وأغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع رأفت، و"رفقا"من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، وألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، وألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، وألحان ياسر بو على.
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