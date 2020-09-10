شكرا لقرائتكم خبر عن خطة فى منتهى الذكاء.. أصالة تكشف سبب اختفاء منشوراتها على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة السورية أصالة نصرى، عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع انستجرام، مشيرة أنها رسمت خطة لألبومها الجديد "لا تستسلم"، لتجعل حسابها مخصصا لكل ما يتعلق بذلك العمل فقط، وكتبت عبر حسابها بانستجرام، قائلة:" كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق ألبومي لاتستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانباً ، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله "



أصالة نصرى عبر انستجرام

وأضافت قائلة :"ولأنّني لمّ أفصل نفسي وماأشعر على الصّعيد الإنساني ، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي ، والكثير من الحياديّه ..إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه ، وفعلت ماأفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي ، أنّ أبقى ماحييت وما استطعت إنسانة قبل أيّ شيء ، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري ، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به ، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافية الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا ، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً ، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما ، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه ".

وتابعت قائلة:"أنا أ ومابعرف كون غير هيك .. وهيك أنا مثل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي ، وبتواصل مع صحابي ، وبحطّ كحلي بكلّ اهتمام ، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي ، وبرجع مرّه تانيه برتّبه وهكذا ".

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واستطردت قائلة:والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره ، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة واللخبطة الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي ..قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي ..وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه لاتستسلم هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر هو روحي مُتجسّده".

يشار أن المطربة أصالة انتهت من تسجيل ألبومها الخليجى الجديد بشكل كامل بعد إجراء تعديلات فى أسماء بعض الأغانى مع إضافة أغانى جديدة، وهو الألبوم الذي يحمل اسم "لا تستسلم" ويتضمن 20 أغنية، ومن المقرر أن يتم طرحه يوم الثلاثاء المقبل على يوتيوب، ومن أغانى الألبوم: "وش كنت اقول" من كلمات بدر عبد المحسن، وألحان عزوف، وتوزيع بشار سلطان، و"يا مثبت" من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع خالد عز، وأغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع رأفت، و"رفقا"من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، وألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، وألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، وألحان ياسر بو على.