شكرا لقرائتكم خبر عن نور عمرو دياب× 4 صور.. من "المدفأة" إلى قمة السطح فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت نور ابنة الفنانة عمرو دياب، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عددا من الصور في الآونة الأخيرة في أحدث ظهور لها بإطلالات مختلفة وأنيقة، حيث لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

نور عمرو دياب عبر انستجرام

وظهرت نور عمرو دياب خلال هذا الأسبوع في صورة جديدة وهي تتكئ على حائط مدفأة حطب، كما التقطت صورتين جديدتين بإطلالة أنيقة مرتدية بلوزة سوداء وبنطلون جينز، كما ظهرت في صورة أخرى اليوم وهى فوق قمة سطح أحد العقارات.



ابنة عمرو دياب

وفي وقت سابق، شاركت كنزي عمرو دياب جمهورها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع إنستجرام، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة شقيقتها نور عمرو دياب في أحدث ظهور لهما، حيث استخدمت كنزي "فلتر" الفراشات فى مقطع الفيديو خلال ظهورهما النادر معا.



نور عمرو دياب في أحدث ظهور لها

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ويأتي ذلك بعد أيام من تصدر نور عمرو دياب التريند على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر صورة لها في مرحلة الطفولة، حيث عبرت الفنانة شيرين رضا، عن اشتياقها لابنتها نور عمرو دياب، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورتين الأولى تجمعها بابنتها خلال فترة الطفولة وأخرى لابنتها وهى صغيرة، صحبتها بتعليق " Miss my Noonoo".



نور عمرو دياب في جلسة تصويرية



نور عمرو دياب

وفى صورة أخرى، ظهرت نور عمرو دياب، خلال الصورة التى تنشر لأول مرة وهى تتوسط أمها شيرين رضا، وزوجة أبيها الثانية زينة عاشور، فى إحدى المناسبات الاجتماعية.

وكانت الفنانة دينا الشربينى عبرت هى الأخرى عن اشتياقها إلى نور عمرو دياب، ابنة الهضبة، حيث نشرت صورة نور وهى طفلة بينما يحملها والدها، وشاركت دينا الصورة مع الجمهور عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها "Miss my Noonoo" وبعد دقائق ردت عليها نور، بنشر صورة لدينا عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها "Miss my Dina Elsherbiny" .