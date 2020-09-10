شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع الموسيقى النابلسى يكشف كواليس أغنية الديفا سميرة سعيد "قط وفار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الديفا سميرة سعيد قلوب جمهورها العربى بإعلانها إطلاق أجدد أعمالها الغنائية "قط وفار"، والتى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسي.وخاضت سميرة عبر الأغنية الجديدة مغامرة موسيقية مختلفة حيث قررت أن يكون العرض الأول لها بشكل لايف عبر أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين وذلك تزامناً مع صدورها رسمياً بشكل فيديو كليب.

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ومن جانبه كشف النابلسى أن فكرة الأغنية تم الاستقرار عليها منذ قرابة سنة ونصف، بعد جلسة عمل جمعته مع الديفا لاستعراض عدة أعمال غنائية مقترحة وقع من بينها اختيار سميرة على "قط وفار"، ومن ثم بدأ نابلسى العمل على تسجيلها وتوزيعها منذ سبعة أشهر، موضحاً أن لون الأغنية الموسيقى يمتاز بالطاقة ويمزج بين الريجاتون و الـ K-pop مع الفيوجن بوب، والعمل من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد.

وتعد "قط وفار" أول عمل غنائى يجمع بين النابلسى وسميرة سعيد، بعد تعاونه مع شيرين عبد الوهاب، في 6 أغنيات خلال ألبومها الأخير "نساى"، كما وزع 6 أغانى فى ألبوم حسام حبيب "فرق كتير"، منها "كل ما أغني" الدويتو الذى جمعه مع شيرين، بجانب عدة أعمال مع تامر عاشور، وتقديم أغنية منتدى شباب العالم، وينشغل النابلسى حاليًا فى التحضير لعدة مشاريع موسيقية جديدة تجمعه مع أصالة والكويتى بدر الشعيبى.