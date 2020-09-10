شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام مشيدا بسيدة القطار: الست دى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان محمد إمام بسيدة القطار، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لمشادة بين كمسرى ومجند بسبب ثمن التذكرة قبل أن تتدخل صفية أبو العزم وترفض إنزال المجند من القطار وتصر على دفع ثمن التذكرة له، قائلا :"الست دي مصر".

ونشر محمد إمام صورة سيدة القطار عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليها :"الست دي مصر".



محمد إمام

وتصدرت "سيدة القطار" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، وطالب المغردون بضرورة تكريمها على ذلك الموقف، حيث ضربت مثلا رائعا لكل أم مصرية، وكتب سامح، قائلاً :" أتكلموا عنها وأدوها حقها وقولوا لها أجمل العبارات وكرموها وأشهروها وعظموا من شأنها، هى دى النماذج اللى تستاهل الشهرة والكلام الكتير والمدح والفخر والتعظيم والتبجيل والاحترام، هى دى النماذج اللى لازم تتصدر المشهد وتبقى صورتنا أدام الدنيا".

Advertisements

ونشر كيرلس، صورة سيدة القطار عبر الهاشتاج، وعلق قائلاً:" طول عمرى اسمع عن الست اللى بـ100 راجل النهارده شوفتها"، وغرد آخر: "جميلك على راسنا يا ست الكل يا عظيمة .. سيدة القطار سيدة الرحمة والإنسانية والشهامة والمجدعة".