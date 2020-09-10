شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وديكور وثعابين.. شاهد كواليس تصوير WAP لكاردى بى وميجان ذا ستاليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاردى بى قررت أن تعطى لمحبيها وعشاقها جرعة مذهلة من الحماس، حيث نشرت مشاهد من كواليس تصوير كليب "WAP" مع نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون، وتظهر الكواليس لحظات تعلمها الرقص مع فرقتها ومع عدد من الراقصين الاحتياطيين.

كما أظهرت الكواليس بعض لحظات بناء الديكور الخاص بالكليب، وكانت من أصعب اللحظات التى ظهرت بكواليس تصوير كليب WAP والذى بدأ تصويره في أوائل شهر يوليو الماضى عندما التقت كاردى بى وميجان ذا ستاليون لأول مرة مع الثعابين، حيث كان الأمر مخيفا لهما ولكل طاقم العمل.

Advertisements

يذكر أن كليب WAP أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلى جينر بكليب نجمة الراب الأخير، والذى حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا مع ميجان ذا ستاليون ، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب فى قصر غريب الأطوار ملأ بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما فى ذلك نورمانى وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبى روز يتجولون فى عدد من قاعاته.

من جهة أخرى كشفت مؤخرا كاردى بى البالغة من العمر 27 عاما فى مقابلة حديثة لها مع " Hot 97 " أنها كانت تأمل حقا أن تظهر فى كليب WAP النجمة العالمية ليزو " Lizzo " ، لكن جدول أعمالها لم يتماشى مع توقيت التصوير، وكانت ليزو خارج المدينة فى الوقت الذى كانوا يصورون فيه الكليب ، كما كشفت كاردى بى أنها كانت تتبادل الرسائل مع ليزو كونها كانت تمتلك قدر كبير من الحماس لتواجد النجمة الشهيرة فى كليب WAP حيث كانت كاردى بى تمتلك رؤية واضحة عن كيفية ظهور ليزو بهذا الكليب.



































