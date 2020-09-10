شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يشكر مجلة "فوربس" بعد اختياره ضمن أفضل 100 فنان عربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب رامى صبرى الشكر لأسرة مجلة فوربس بعد وضعه ضمن قائمة أفضل 100 فنان عربى، حيث علق قائلا، شكراً مجلة فوربس العالمية على وجودي للمرة التانية ضمن قائمة أفضل 100 فنان عربي.

ودخل النجم رامى صبري، للمرة الثانية قائمة أفضل شخصية عربية مشهورة ليحتل المركز رقم 65 فى ذلك التصنيف الذى تجريه مجلة فوربس العالمية، ويأتى الاختيار نتيجة التأثير الذى يحدثه الشخص فى الجماهير .





وكان رامى صبرى طرح أغنية "خطيرة"، ودخلت الأغنية ضمن الموضوعات الأكثر رواجًا عبر موقع يوتيوب حيث حققت نسبة مشاهدة ٤ مليون، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي.

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كما حققت أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" للفنان رامى صبرى على قناته الرسمية على يوتيوب أكثر من 8 مليون مشاهدة منذ طرحها، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدى.

كما حقق النجم رامى صبرى مؤخرا بنجاح أغنيته "حياتى مش تمام"، والذى طرحها فى موسم عيد الحب الماضى، حيث حققت أكثر من ٢٠ مليون مشاهدة وهى من كلمات والحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.