محمد رمضان يطلق خط كمامات خاصة لدعم ضحايا الحروق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مؤسسة أهل مصر للتنمية تعاونها مع الفنان محمد رمضان من خلال بروتوكول يتم بموجبُه تخصيص نسبة 5% من أرباح ماسك الحماية من فيروس كورونا وهو أحد مشروعات رمضان التجارية، لصالح مصابي كورونا ومصابى الحروق بمستشفى اهل مصر لعلاج الحروق.
محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "كورونا" بالكمامة
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره كل من الفنان محمد رمضان، والدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية بمقر مستشفى أهل مصر لإنقاذ وعلاج الحروق بالمجان بالتجمع الأول – القاهرة.
سر بكاء محمد رمضان في مستشفى "أهل مصر للحروق"
التعاون يتضمن إطلاق خط منتجات خاصة بالفنان محمد رمضان من ضمنها أقنعة للوجة "كمامات" مصنوعة من الأقمشة القطنية بتصميمات عصرية، لطرحها للبيع للجمهور لحمايتهم من فيروس كورونا وتخصيص النسبة المذكورة من الأرباح لصالح ضحايا الحروق بمؤسسة أهل مصر للتنمية ومصابي كورونا، على أن يتم البيع من خلال منصة "سوق" الإليكترونية، الشريك الاستراتيجي للبيع، ومنافذ البيع بهايبر وان ماركت، وكارفور، وذلك بداية من أول سبتمبر المقبل.
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