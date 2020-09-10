"لعنة الساحل الشمالي" تَحُلّ على 8 فنانين أثناء قضاء عطلتهم الصيفية

شهدت الأيام القليلة الماضية تعرُّض بعض الفنانين والفنانات وأبنائهم لحوادث سير على طريق الساحل الشمالي، أثناء اتجاههم لقضاء عطلاتهم الصيفية هناك هربًا من زحام القاهرة الكبرى، فمنهم الذي نجا دون حدوث أي آثار للحادث، ومنهم من دخل المستشفى لتلقي العلاج المناسب، حيث أرجع البعض السبب إلى الحسد وأسماها بـ"لعنة الساحل الشمالي".

ونعرض لكم أبرز الفنانين والفنانات الذين تعرضوا لحوادث بالساحل الشمالي:



نجل ماجد المصري

تعرض آدم نجل الفنان ماجد المصري لحادث سير في الساحل الشمالي، إذ انقلبت به السيارة مما أدى إلى إصابته ببعض الكدمات في جسده.

وكتب آدم عبر خاصية الاستوري بحسابه على “انستغرام”: “تعرضت اليوم لحادث بسيارة الجولف الخاصة بي، إذ انقلبت بنا، ولكننا بخير الآن”.

منال سلامة

تعرضت الفنانة منال سلامة وابنتها، لحادث سير بالكيلو 50 بطريق العلمين وادي النطرون، بعد فقدان سيطرتها على تارة السيارة، ونقلت إلى مستشفى العلمين النموذجي، للتأكد من سلامتها وخلوها من المضاعفات.

وكشفت سلامة، تفاصيل الحادث الذي تعرضت له، قائلة أنها كانت تسير على طريق العلمين، وكان يقود السيارة السائق الخاص بها، وأثناء السير انفجرت إحدى إطارات السيارة الأمر الذي ترتب عليه انقلاب السيارة نظرا لسرعتها.

وأضافت منال: “الحمد الله أنا والسائق والموجودون داخل السيارة نجونا من الموت بأعجوبة، ونحن الآن في حالة صحية أفضل بكثير، نجري بعض الفحوصات الطبية في مستشفى العلمين النموذجي، وقرر الأطباء أننا سوف نظل لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة تحسبا لظهور أي أعراض أخرى، أثناء فترة الملاحظة”.

مها أحمد

أعلنت الفنانة مها أحمد عن نجاتها من حادث سير في طريق الساحل الشمالي، حيث كتبت عبر حسابها على “فيس بوك”: “الحمد لله على كل شيء.. كنت هعمل حادثة فظيعة في طريق الساحل ورب العرش نجاني.. الحمد لله”.



ابنة هبة الأباصيري

نشرت الإعلامية هبة الأباصيري، صورة جديدة على حسابها الخاص بـ”انستجرام” تكشف فيها عن إصابة ساق ابنتها بكسر عقب تعرضها لحادث أثناء تواجدها بالساحل الشمالي.

وحرصت هبة على إخفاء ملامح ابنتها واكتفت بنشر صورة لقدمها بالجبس وعلقت عليها قائلة: “ابنتي قدر ولطف”.

داليا مصطفى

تعرضت الفنانة داليا مصطفى لتسمم غذائي أثناء تناولها إحدى الوجبات بأحد المطاعم، خلال وجودها في إجازتها الصيفية بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي.

وتواصل مع داليا مصطفى بعد إصابتها بالتسمم للاطمئنان على حالتها الصحية، وقالت: “نعم، تعرضت لحالة تسمم غذائي، وأنا متعبة ومرهقة كثيرًا، ولكني بخير حمدًا لله”، مشيرةً إلى أن الطبيب كتب لها على بعض الأدوية وهي تتناولهم بانتظام حتى تتحسن حالتها الصحية.

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حمو بيكا

وتعرض مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، لحادث سير في مارينا 7 بالساحل الشمالي، مما أدى إلى اصطدام سبع سيارات وإتلافها، وتم تحرير محضر ضده بالواقعة.

حسن شاكوش

وكشف إسلام عز العرب، صاحب شركة عز العرب للألعاب المائية، أنه حرر محضرًا ضد الفنان حسن شاكوش، وذلك بعد إتلافه “جيت سكي” الخاص به، أن التلفيات التي تسبب فيها شاكوش، تقدر بحوالي 27 ألفًا 495 جنيهًا، لكنه كتب 25 ألفًا في المحضر الذي قام بتحريره.

وأضاف عز العرب أن "الأزمة الأكبر بالنسبة له، كانت طريقة تعامل شاكوش غير اللائقة، ووصفها بـ”العجرفة”، وذلك حينما قال له شاكوش “يا باشا ما ليش فيه أنا مالي”، موضحًا أنه لو كان تلقى تعاملًا آخر لائقًا كان سيتراجع عن فكرة إلزامه بالتعويض.

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