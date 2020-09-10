محمد رمضان يشرب المياه بقشور الذهب ويتعرض للهجوم على مواقع التواصل

استعرض الفنان المصري محمد رمضان، في مقطع فيديو جديد له تناوله المياه بقشور الذهب، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات عدة وجهت له.

وجاء ظهور محمد رمضان، في المقطع عبر خاصية "الاستوري" في "إنستغرام"، في إطار الترويج لأغنيته "يا حبيبي"، التي تعاون فيها مع الرابر العالمي ميتر جيمس، وكان الفنان المصري يتناول كوبًا من المياه بقشور الذهب.

وتضمن المقطع استعرضًا لقشور الذهب وهي تطفو على المياه، ثم ظهر رمضان وهو يتناول كوب المياه، وسط تعليق جاء فيه: "هاي.. حبيبي بيشر مياه بقشور الذهب.. باي"، وهو ما تسبب في صدمة لجمهوره.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انهالت عليه الانتقادات، حيث كتبت مغردة تُدعى ملك لولو: "محمد رمضان يشرب ماء بقشر الذهب ذو علم ينام على التراب وذو جهل ينام على الحرير علامات الساعة إنا لله وإنا إليه راجعون"، وأضافت لمياء ياسين قائلًة: "أيوه اللى هو ايه المطلوب مثلا احنا اللى عملنا منه شئ مش عارفين نفهم يعنى ايه موبيل دهب وحاجات كده غريبة وبعدين ماعادل امام اغنى منه مليار مرة وبنحبه موت وعمره ماعمل كدا ايه الهبل دا ما يتحقن حتى دهب احنا مالنا سبحان الله".

ومما جاء في التعليقات أيضًا: "هاذا الادمي منبع للسخافه التي يوزعها علي جمهوره بالمجان واحد ابرز اعمدة التغريب العربي المدعومه سريا لأسقاط المجتمع اخلاقيا"، ويعنى هتكون اكتر من قارون ولا فرعون ياسيدى اعمل الى انت عاوزه برحتك ربنا يهديك".

وعلق آخرون: "استغفر الله العظيم استفزاز للفقراء وهو لا يسوى ولا صوت ولا فن ولا معنى أرجوكم امنعوا نشر هذه الأخبار التى تستفز الشعب والشباب".

وفي سياق آخر كان محمد رمضان قد انهار من البكاء خلال المؤتمر المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، الثلاثاء، مع إحدى المؤسسات الداعمة لمصابي وضحايا حوادث الحروق.

ولم يستطع رمضان تمالك نفسه بسبب الحالات التي شاهدها، مؤكدا أنه مستعد لتنفيذ ما يطلبه منه جمهوره، ثم انهمر في البكاء، ليقوم الحاضرون بالتصفيق له.

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كما التقط الفنان المصري الصور التذكارية مع عدد من جمهوره الذين تضرر بعضهم بسبب تعرضهم للحروق سابقا.

وحظيت صور محمد رمضان ومقطع الفيديو المتداول لحظة بكائه بتفاعل واسع بين الجمهور، وتعاطفوا معه، مشيدين بموقفه الإنساني تجاه مصابي الحروق واستعداده لمساعدتهم.

وعلى الصعيد الغنائي، فإن رمضان يحصد نجاح أغنيته الجديدة برفقة الفنان الفرنسي ميتر جيمس والتي حملت عنوان "يا حبيبي" المصورة في دبي، وطرحها قبل يومين وحققت أكثر من 3.3 ملايين مشاهدة لغاية اليوم الثلاثاء.

وظهر رمضان في الفيديو كليب بـ 7 إطلالات مختلفة، فيما ظهر جيمس بـ 5 إطلالات، وسط إمكانيات إنتاجية وإخراجية عالية، كما استعان رمضان في الكليب بيخت سياحي ضخم ظهر في عرض البحر.

واستقل المغنيان العالميان في الفيديو كليب كذلك، ثلاثة أنواع من السيارات الثمينة، فضلاً عن استعانتهما بمدرعة حربية، وأجواء ساحرة أبهرت مشاهدي الكليب الذي كان عرضه الأول على شاشة "غودزيلا" في ساحة "تايم سكوير" بمدينة نيويورك الأمريكية

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