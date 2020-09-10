مؤلفا "الخطة العامية": "تمنينا أن يكون أول أفلامنا مع معتز التوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر مؤلفا فيلم "الخطة العامية" كريم سامي (كيمز) وأحمد عبدالوهاب، البوستر التشويقي للفيلم والذي يعد أول فيلم روائي طويل من تأليفهما، بطولة: علي ربيع، محمد عبدالرحمن (توتة) وغادة عادل وعمرو عبدالجليل وإخراج معتز التوني.

وقالا في بيان صحفي "فيلم الخطة العامية كوميدي أكشن به فكرة مختلفة تجعل عملية سرقة أحد البنوك حدث مختلف، ولكن هذه الفكرة ستكون مفاجأة للجمهور. وكنا نتمنى دائما أن يكون أول فيلم كوميدي لنا مع المخرج معتز التوني".

يُذكر أن أحدث أعمال أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز) هو مسرحية "صباحية مباركة" التي تعرض الآن على مسرح جراند نايل تاور.