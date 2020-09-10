نور عمرو دياب تنشر صورة جديدة من أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت نور، ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

نور اعتادت في الفترة الأخيرة على التواجد بقوة عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وبات لها عدد كبير من المتابعين، يحرصون على متابعة كل جديد لها.

جدير بالذكر أن شيرين رضا، كانت قد نشرت مؤخرًا صورة من صندوق ذكرياتها تجمعها بنور من مرحلة الطفولة، وكشفت خلالها عن اشتياقها الكبير لابنتها التي لا تتواجد في مصر منذ فترة.