محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
نفت الصفحة الرسمية للمنشد الشيخ ياسمين التهامي، صحة ما تردد عن وفاته عبر مواقع التواصل، موضحة أنه بخير وصحة جيدة.
ونشر مسؤول الصفحة بموقع فيسبوك، بيانا صحفيا، وكتب فيه "نظرا لكثرة الاتصالات الواردة إلينا بخصوص الشائعة المنتشرة عن وفاة الشيخ، نطمئن حضراتكم جميعا بأن الشيخ بخير وبصحة جيدة والحمد لله، وما يتناقله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة".
"وأضاف: "نسأل الله أن يبارك لنا في حبيبنا الشيخ ياسين التهامي وأن يطيل في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية وجزاكم الله خيرًا جميعا".
الشيخ ياسين يبلغ من العمر70 عامًا، وولد في قرية الحواتكة مركز منفلوط محافظة أسيوط، واشتهر بإنشاد قصائد ابن الفارض، والحلاج، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة وفاة الشيخ ياسين التهامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.