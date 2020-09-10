حقيقة وفاة الشيخ ياسين التهامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نفت الصفحة الرسمية للمنشد الشيخ ياسمين التهامي، صحة ما تردد عن وفاته عبر مواقع التواصل، موضحة أنه بخير وصحة جيدة.

ونشر مسؤول الصفحة بموقع فيسبوك، بيانا صحفيا، وكتب فيه "نظرا لكثرة الاتصالات الواردة إلينا بخصوص الشائعة المنتشرة عن وفاة الشيخ، نطمئن حضراتكم جميعا بأن الشيخ بخير وبصحة جيدة والحمد لله، وما يتناقله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة".

"وأضاف: "نسأل الله أن يبارك لنا في حبيبنا الشيخ ياسين التهامي وأن يطيل في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية وجزاكم الله خيرًا جميعا".

الشيخ ياسين يبلغ من العمر70 عامًا، وولد في قرية الحواتكة مركز منفلوط محافظة أسيوط، واشتهر بإنشاد قصائد ابن الفارض، والحلاج، وغيرها.