تراند اليوم : شاهد.. رسالة توبة عن المعاصي والذنوب بخط يد الفنانة سعاد حسني

تداول نشطاء على مواقع التواصل الفنية مؤخرا رسالة توبة كانت قد كتبتها الفنانة سعاد حسني في لندن قبل وفاتها .





وطلبت سعاد من الله مسامحتها على ذنوبها واخطائها ومعاصيها .

ومازالت واقعة وفاة الفنانة إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبني ستوارت تاور في لندن في 21 يونيو 2001، تثير الجدل لم يهدأ حتى الآن، حيث تدور هناك شكوك حول قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية، لذلك يعتقد الكثيرون، خاصة عائلتها أنها توفيت مقتولة، ولكن بعد ثورة 25 يناير والقبض على صفوت الشريف أعادت شقيقتها فتح القضية والمتهم الأول فيها هو صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق.

اهتمت مصر بالوفاة وطلب الرئيس المصري محمد حسني مبارك آنذاك من سفير مصر في لندن عادل الجزار سرعة انهاء الترتيبات الخاصة بعودتها إلى القاهرة. وكان في استقبال الجثمان بمطار القاهرة وفود رسمية من وزارات الثقافة والإعلام والداخلية والخارجية وممثل عن رئيس الجمهورية ومجلس نقابة الممثلين والسينمائيين وأصدقاء وأقاربها.

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