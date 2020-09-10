"شذى تكشف عن موعد حلقتها في برنامج "هزر فزر"

كشفت المطربة شذى موعد ظهورها في برنامج "هزر فزر "، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".



نشرت"شذى" البرومو الرسمي لبرنامج"هزر فزر"

الذي تقدمه الفنانة"هنا الزاهد"على قناة cbc، وعلقت عليه قائلة:"هزر فزر"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة البرنامج.



يذكر أن آخر أعمال المطربة شذى أغنية "أجمل أوقات"، كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع وسام عبدالمنعم ، التي تم طرحها في عيد الحب الماضي، وحققت أكثر من 700 ألف مشاهدة فور طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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