المهرجان التجريبي يختتم فعالياته غدا بالمسرح القومي

تختتم الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي فعالياتها غدا الجمعة، وذلك علي خشبة المسرح القومي في العتبة، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير ثقافة مصر.
المصرية الحية".
وقال د. علاء عبد العزيز سليمان رئيس المهرجان، أنه من المقرر أن يشهد حفل الختام الذي يبدأ في تمام الثامنة مساء و ينقله التليفزيون المصري عبر القناتين الثانية والثقافية ، عرضا مسرحيا قصيرا من إخراج سامح بسيوني بعنوان"تحوت" يسبق توزيع جوائز الدورة التي تتوزع علي ثلاث مسابقات هي "مسرح الحظر"، "العروض المصورة" و "العروض
"تحوت" كتابة محمد مبروك، موسيقي كريم عرفة، رقصات كريمة بدير، ديكورد.محمد سعد، أزياء د.أحمد عبدالعزيز ،وبطولة عدد من نجوم المسرح المصري بمختلف أجياله.
بإسدال الستار علي فعاليات الدورة ، ينتهي مارثون مسرحي أقيم في ظل ظروف غير مواتية، وتحت مظلة الإجراءات الاحترازية، و قدم خلاله ثلاثة عشر عرضا مسرحيا مصريا علي مسارح الهناجر والصغير والمكشوف بالأوبرا ومسرح معهد الفنون المسرحية ضمن مسابقة د. حسن عطية للعروض
وفي إطار المهرجان صدرت نشرة يومية مطبوعة وأخري مصورة تابعتا فعالياته، والتي تابعتها أيضا كاميرات عشرات القنوات الفضائية المصرية والعالمية، والمواقع الإخبارية.
وحظيت الدورة باهتمام إضافي كونها الفعالية الثقافية والفنية الكبرى الأولى التي أقيمت عبر تخفيف قيود الحظر الصحي.
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