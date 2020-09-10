محمد هنيدي: "سيدة القطار" فكرتني بأمي

وجه الفنان محمد هنيدي، التحية والشكر للسيدة صفية إبراهيم المعروفة إعلاميا بـ"سيدة قطار المنصورة"، والتي ظهرت في فيديو متداول عبر مواقع التواصل تدافع عن أحد المجندين، وتصر على دفع ثمن تذكرة ركوب المجند بعد مشادة مع الكمساري.

وقال هنيدي : "تحية للست الجميلة اللي فكرتني بوالدتي، وقفتها وجدعتنها مع شاب شافته زي ابنها، زي ما أمهاتنا كلها كانت بتعمل"

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة، قد أصدرت بيانا تعليقا على الواقعة، أكدت فيه احترامها لكل مؤسسات الدولة، موضحة أن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا

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أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وأعلنت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم الخميس، أنها تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.