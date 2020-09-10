أحمد فلوكس مشيدًا بسيدة القطار: عظيمات مصر

أشاد الفنان أحمد فلوكس بـسيدة القطار، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وصرح فلوكس قائلًا: عظيمات مصر من انجبن رجال مصر. Advertisements ومن ناحية آخرى يشارك الفنان أحمد فلوكس في بطولة مسلسل سفينة نوح، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وبطولة كل من منذر رياحنة، وجارء التعاقد مع باقي فريق العمل.

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